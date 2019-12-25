В Петербурге появится первый сад непрерывного цветения

Он будет состоять из таких растений, как иберис, полынь, манжетка, энотера, очиток, красные люпины и др.

Первый сад непрерывного цветения появится в Петербурге уже в этом году. Цветники с многолетними растениями высадят в Приморском районе. Об этом сообщила "Невским Новостям" пресс-служба Комитета по благоустройству.

Концепцию сада разработали студенты СПбГАСУ. Ее идея заключается в градации цветников по цвету вдоль выбранной территории. В саду будут декоративные растения, которые могут цвести много лет подряд. В их числе иберис, полынь, манжетка, энотера, очиток, красные люпины и др.

Сейчас составляется список зеленых насаждений во всех районах Петербурга, где можно будет создать сад непрерывного цветения.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе Среднее Суздальское озеро украсят цветами за 33 млн рублей.

Фото: pexels.com