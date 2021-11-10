Беспилотник выполнил все заявленные миссии.

Первый российский дрон-спасатель прошел испытания в условиях Арктики. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители пресс-службы разработчика "Съемка с воздуха". Беспилотник успешно совершил серию вылетов. Проверялись его способности по взлетам и посадкам в нескольких режимах: автоматическом и полуавтоматическом. Аппарат успешно приземлился на водную поверхность, смог спасти человека (вместо которого был задействован манекен с поисковым маяком).

Были отработаны сброс спасательного жилета и спасательного круга утопающему, полеты с громкоговорителем и прожектором. Осуществлялось взятие проб воды с помощью батометра. пресс-служба компании

Напомним, что дрон получил название Seadrone ME. Специалисты протестировали его работу в условиях воздействия агрессивных факторов внешней среды. Речь идет о сильном ветре, низких температурах воздуха, большой влажности, а также высоких волнах. Дрон будет помогать экстренным ведомствам в северных широтах и использоваться в Арктике. В частности - в условиях открытого моря и соляного тумана.

В Турции испытали мини-ракету для беспилотников.

Фото и видео: ТАСС, "Съемка с воздуха"