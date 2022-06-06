Первый ресторан в жилом доме Петербурга получил право продавать алкоголь ночью

Жители удивлены ресторан в центре Петербурга сможет легально торговать спиртным после 22 часов.

Ресторан "Марчеллис" в центре Петербурга включен в официальный реестр городских ресторанов, что позволяет ему продавать алкоголь после 22:00. Об этом сообщил депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок, ссылаясь на данные комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города.

Первое заведение, расположенное в многоквартирном доме, прошло проверку и получило право торговать спиртным ночью. Речь идет о ресторане "Марчеллис" по адресу улица Восстания, 15, лит. А.

Согласно закону, вступившему в силу в начале сентября, заведения в жилых домах могут продавать алкоголь только при площади зала не менее 50 кв. м. Для получения права ночной торговли необходимо соблюсти дополнительные условия, пройти официальную проверку и попасть в специальный реестр.

В Ленобласти с 1 сентября начали продавать алкоголь с 11:00.

Фото: Piter.tv