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Первый рейс в Иран отправился из Пулково
Сегодня, 13:39
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Первый рейс в Иран отправился из Пулково

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Самолёт стартовал из Северной столицы в 10:15, прилёт в столицу Ирана намечен на 15:20.

Из аэропорта Пулково состоялось отправление первого рейса авиакомпании Nordwind Airlines в Тегеран. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, перевозчик стал первой компанией, осуществляющим авиасообщение между Петербургом и Ираном.

Самолёт стартовал из Северной столицы в 10:15, прилёт в столицу Ирана намечен на 15:20. Вылет рейса из Тегерана произойдёт в 16:20, а в Петербурге пассажиров должны доставить в 20:35. В каждом соучае указано местное время.

Добавим, что рейсы по маршруту Петербург-Тегеран выполняются на самолётах Airbus A321 в компоновке 220 пассажирских мест.

Ранее мы сообщили о том, что ОЖД согласовала проект железной дороги от Балтийского вокзала до Пулково.

Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Теги: пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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