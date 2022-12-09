ОЖД согласовала проект железной дороги от Балтийского вокзала до Пулково

Для разделения авиационного железнодорожного радиоэфиров, двухпутный участкок будет уходить под землю.

Представители Октябрьской железной дороги (ОЖД) смогли полностью согласовать проект железнодорожного сообщения Балтийского вокзала с аэропортом Пулково. На данный момент резервацию земель под строительство осуществляет Минтранс. Об этом заявил начальник ОЖД Виктор Голомолзин в ходе пресс-конференции.

В частности, договорённости о создании железной дороги до аэропорта заключены с "Воздушными воротами Северной столицы", Смольным и правительством Ленинградской области. Под застройку готовятся места и автобусно-трамвайное сообщение. Голомолзин уточнил, что для разделения авиационного железнодорожного радиоэфиров, двухпутный участкок будет уходить под землю.

Также руководитель отметил, что необходимость проекта подтверждает наличие всего в четырёх км от воздушной гавани железнодорожных путе Балтийского и Витебского направления.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)