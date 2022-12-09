ОЖД согласовала проект железной дороги от Балтийского вокзала до Пулково

Представители Октябрьской железной дороги (ОЖД) смогли полностью согласовать проект железнодорожного сообщения Балтийского вокзала с аэропортом Пулково. На данный момент резервацию земель под строительство осуществляет Минтранс. Об этом заявил начальник ОЖД Виктор Голомолзин в ходе пресс-конференции.
В частности, договорённости о создании железной дороги до аэропорта заключены с "Воздушными воротами Северной столицы", Смольным и правительством Ленинградской области. Под застройку готовятся места и автобусно-трамвайное сообщение. Голомолзин уточнил, что для разделения авиационного железнодорожного радиоэфиров, двухпутный участкок будет уходить под землю.
Также руководитель отметил, что необходимость проекта подтверждает наличие всего в четырёх км от воздушной гавани железнодорожных путе Балтийского и Витебского направления.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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