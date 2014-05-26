Первый рейс авиакомпании "Космос" из Архангельска прилетел в Пулково

Самолёты будут курсировать между городами 3 раза в неделю.

В понедельник, 5 июня, в петербургский аэропорт Пулково впервые прибыл впервые рейс авиакомпании "Космос". Самолёт вылетел из Архангельска. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани Северной столицы.

Известно, что рейсы между двумя городами будут выполнять 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Так, отправление из Архангельска планируется в 08:10, в Северной столице пассажиры окажутся 09:40. Из аэропорта Пулково воздушное судно будет отправляться в 11:40 и прилетать в аэропорт Васьково в 13:10.

Ранее мы сообщили о том, что авиакомпания "Аэрофлот" запустила прямые рейсы из Петербурга во Владивосток и Хабаровск.

Фото: Telegram / Аэропорт Пулково