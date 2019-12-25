Первый мобильный технопарк "Кванториум" в Ленобласти готов принять учеников

Сейчас образовательный центр разместился во Всеволожском районе.

Во вторник, 1 сентября, в 47-ом регионе был запущен первый в Ленинградской области мобильный технопарк "Кванториум". В общей сложности передвижной образовательный центр будет объезжать 6 районов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Первой остановкой технопарка стал Всеволожский район. До конца учебного года пройдут двухнедельные занятия в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском, Волховском, Всеволожском и Лужском районах. Ученики смогут взаимодействовать с "Кванториумом" 3 раза в год.

Отметим, что центр предлагает обучение по таким направлениям, как "Виртуальная и дополненная реальность VR/АR", "Информационные технологии", "Геоинформационные технологии", "Аэротехнологии", "Промышленная робототехника", "Промышленный дизайн" и "Хайтек".

Ранее мы рассказали о том, что в деревне Волховского района прошла линейка для двух человек.

Фото: Piter.TV