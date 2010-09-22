Первый лёд заметили на поверхностях водоёмов Петербурга

В четверг, 16 ноября, наступили первые сутки после похолодания со среднесуточной температурой воздуха, равной -2,2 градуса.

На поверхности водоёмов в Северной столице образовался первый за сезон ледяной покров. Этому явлению уделил внимание главный синоптик города Александр Колесов. Специалист выложил фото с замёрзшим Адмиралтейским каналом для своих подписчиков в Telegram и напомнил им об опасности выхода на лёд.

Колесов напомнил, что температура в центре Петербурга опустилась до -4 градусов. В четверг, 16 ноября, наступили первые сутки после похолодания со среднесуточной температурой воздуха, равной -2,2 градуса. Это почти на 3 градуса ниже нормы. В связи с похолоданием, самые крупные городские водоёмы замерзли.

По словам специалиста, прочность льда невозможно определить на первый взгляд, поэтому необходимо предупредить об опасности выхода на лёд водоемов: особенно это касается безопасности детей.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы разных возрастов стали первыми жертвами гололёда.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге