Петербуржцы разных возрастов стали первыми жертвами гололёда

В четверг, 16 ноября, за помощью медиков обращались как пенсионеры, так и молодые люди, упавшие на льду.

С приходом холодной погоды Северную столицу всё больше петербуржцев получат травмы при неудачных падениях на льду. Как стало известно Piter.TV, в четверг, 16 ноября, за помощью медиков обращались как пенсионеры, так и молодые люди, пострадавшие от гололедицы.

Так, утром на Пискарёвском проспекте упала пенсионерка: женщина получила черепно-мозговую травму, сотрясения и подозрения на ушиб мозга. Ещё одна пострадавшая упала во время перехода Васнецовского проспекта, ей диагностированы ушибы.

Кроме того, в больницу обратился 23-летний петербуржец, который вышел с работы Поклонногорской улице, поскользнулся и получил перелом обоих лодыжек. На улице Дыбенко при падении сломал палец 12-летний ребёнок. Наконец, два случая зафиксировано в Колпино. Там 42-летняя женщина получила перелом на льду у парадной на набережной Комсомольского канала, а пенсионерка упала и сломала руку на улице Севастьянова.

Фото: Piter.TV