Первый корпус ЖК "Силы природы" в Мурино введен в эксплуатацию

Возведение комплекса эконом-класса ведется с 2013 года.

Первый корпус ЖК "Силы природы" в Мурино, одного из самых проблемных долгостроев в Ленобласти, сдали в эксплуатацию, сообщил 5 февраля "Петербургский дневник".

Возведение комплекса эконом-класса компания О2 Group начался в 2013 году, планировалось построить девять многоэтажек и инфраструктуру, однако спустя три года стройка остановилась. О2 отказалась бросать работы на долгострое и отвоевала право продолжать строительство в суде. К моменту остановки стройки уже было продано порядка 2,5 тысяч квартир в четырех корпусах комплекса. Возведение ЖК возобновилось весной 2018 с приходом нового неизвестного инвестора, в результате ребрендинга два корпуса отделились и стали проектом ЖК "Ромашки".

Первый корпус получил разрешение на ввод 31 января, второй готовится к тому же процессу – работы завершатся летом текущего года, но владельцы квартир получат ключи лишь после суда. Проблема заключается в строительстве комплекса через паенакопление, средства желающих собирались через ЖСК "Муринское-1", с ноября 2017 находящегося в стадии банкротства. В настоящий момент в отношении ЖСК ведется первый этап банкротства, во время которого возможно строить и отдавать ключи жильцам.



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Фото: ЖК "Силы природы" - ЖК "Ромашки" - Мурино / "ВКонтакте"