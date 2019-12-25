В Петербурге открылся Центр сопровождаемого проживания инвалидов

В центре специалисты смогут подготовить молодых людей к самостоятельной жизни.

В пятницу, 22 октября, в Петербурге открылся первый государственный Центр сопровождаемого проживания инвалидов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Центр сопровождаемого проживания инвалидов с психофизическими нарушениями открылся при психоневрологическом интернате №10 имени В.Г. Горденчука, расположенном на улице Цимбалина. В центре специалисты смогут подготовить молодых людей к самостоятельной жизни: готовить еду, ухаживать за одеждой и обувью, покупать продукты и товары, пользоваться общественным транспортом, использовать банковские карточки. Также подопечных научат пользоваться мобильным телефоном и интернетом.

В трехэтажном здании смогут проживать 55 человек – по 1-2 в комнате. Для молодых людей будут доступны творческие мастерские, зал для занятий адаптивной физической культурой, комната социально-бытовой адаптации для обучения кулинарным навыкам и вечернего чаепития, столовая, колл-центр для консультирования родителей и специалистов.

В 2019 году на Муринской дороге построили второй дом сопровождаемого проживания молодых инвалидов. Уже в этом году на территории жилого комплекса "Цветной город" появится третий дом на три квартиры.

Ранее мы писали, что в Пушкине откроется первый в стране "Хоспис для молодых взрослых". Открытие запланировано на 1 января 2022 года.

Фото: пресс-служба Смольного