В Санкт-Петербурге, показ состоится 21 февраля,в кинотеатре "Аврора".

В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что первый фильм Жан-Люка Годара вновь покажут на больших экранах. Кинопоказ проходит при поддержке Французского Института при Посольстве Франции в России.

Известно, что фильм "На последнем дыхании" Годара выходит в год 90-летия легендарного режиссёра и за неделю до российского релиза драмы "Опасная роль Джин Сиберг". В сюжете киноленты 1960-го года история Мишеля Пуакара, который убивает полицейского. С тех пор у главного героя по жизни одни неприятности.

В Санкт-Петербурге, показ состоится 21 февраля,в кинотеатре "Аврора".

Ранее мы сообщали о том, что появился дебютный трейлер мультфильма "Миньоны: Грювитация".

Фото:кадр из фильма