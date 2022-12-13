В Петербурге заключили контракт на первый этап строительства южной широтной магистрали

Общая протяжённость участков, которые будут построены и реконструированы, составят около 7 км.

В Северной столице заключили госконтракт с компанией "ВАД" на I этап строительства Южной широтной магистрали. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Напомним, что компания должна будет построить 2 участка трассы к 2027 году: речь идёт о дороге от Петербургского шоссе до развязки с шоссе Подбельского и от Сарицкой улицы до развязки с Петербургским шоссе. Общая протяжённость участков, которые будут построены и реконструированы, составят около 7 км.

В перспективе Южная широтная магистраль нужна для соединения Волхонского шоссе, дороги М-11 "Нева", Московского шоссе, Советского проспекта, а также трассы Р-21 "Кола".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге снесут 200 исторических зданий для строительство трех объектов.

Фото: Росавтодор