Первый этап создания общего рынка газа в ЕАЭС должен быть завершен в 2020 году

Об этом в Ереване рассказал премьер-министр Белоруссии.

Роман Головченко заявил о том, что первый этап создания общего рынка газа Евразийском экономическом союзе должен быть завершен в 2020 году. Об этом премьер-министр Белоруссии сообщил в рамках заседания межправительственного совещания в Ереване.

В соответствии с программой формирования общего рынка газа первый этап соответствующей работы, а это формирование методической и организационной основы, должен быть завершен в текущем году Роман Головченко, премьер-министр Белоруссии

По словам делегата, формирование общих энергетических рынков связано с реализацией "недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов, доступа к услугам естественных монополий". Эту задачу Минск находит важнейшей для союза. Головченко заметил, что в мире фиксируется ограничение трансферта технологий и рост национального протекционизма более развитых стран сохранить собственное доминирование в ущерб развивающимся государствам.

Следует ускоренно добиваться выполнения целей и задач, создавать действительно общие безбарьерные рынки товаров, услуг, капитала, рабочей силы. Причем они должны охватывать все товарные группы и подавляющее большинство секторов услуг Роман Головченко, премьер-министр Белоруссии

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