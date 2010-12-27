На Парнасе ввели в эксплуатацию первый этап Толубеевского проезда

Дублер улицы Федора Абрамова растянулся почти на километр.

Петербургская служба госстройнадзора и экспертизы дала компании "Главстрой Санкт-Петербург" добро на ввод первого этапа Толубеевского проезда. Такая информация появилась на сайте самой компании. Дублер улицы Федора Абрамова, построенный на территории ЖК "Северная долина", составил чуть меньше километра.

Четыре полосы длиной 942 метра появились между улицами Заречной и Николая Рубцова. Ширина нового проезда составила 29 метров, тротуара – 3 метра. Отмечается, что проезд назвали в честь ленинградских актеров Юрия и Андрея Толубеевых. Движение на участке откроют как только дорогу передадут на баланс администрации города.

Первый этап Толубеевского проезда – уже восьмой участок улично-дорожной сети, построенный в ЖК "Северная долина", и третья дорога, введенная в эксплуатацию в этом году. Ранее достроили две дороги в ЖК "Юнтолово". В грядущем году планируется начать строительство дорог в продолжение Толубеевского проезда и завершение участка улицы Федора Абрамова.

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Фото: Piter.TV