На Гражданском проспекте достроили дом спустя 18 лет

Прошлый застройщик обанкротился, а новый появился только в 2015 году.

Спустя 18 лет петербуржцы смогли получить ключи от строящегося дома в Калининском районе. Долгострой на Гражданском проспекте, 107, корпус 4, строение 1 наконец получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщила 14 ноября пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Строительство началось еще в 2001 год, однако из-за отсутствия финансирования застройщик приостановил работы, а в 2008 году компанию признали банкротом. Домом занялись только в 2015 году. За ходом строительства пришлось следить профильному комитету.

Теперь обрести новое место жительство смогут более 400 семей. По словам заместителя комитета по строительству Евгения Барановского, всего в этом году удалось достроить 15 "проблемных" домов.

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