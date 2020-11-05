Из Петербурга в Анапу 30 мая отправится первый двухэтажный поезд

Состав состоит из 15 купейных вагонов, оборудованных биотуалетами и кондиционерами.

Из Петербурга в Анапу запустят первый двухэтажный поезд. Он стартует из Северной столицы 30 мая и прибудет в курортный город 1 июня в 07:15. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Состав состоит из 15 купейных вагонов, оборудованных биотуалетами и кондиционерами. Для маломобильных граждан предусмотрено специальное купе. Также в поезде есть вагон-ресторан.

С 1 июня по 31 июля поезд будет отправляться из Петербурга по нечетным числам, со 2 по 30 августа - по четным. Прибытие в Анапу запланировано на 07:15. Уходить обратно в Северную столицу состав будет в 15:40.

Ранее между Петербургом, Пупышево, Любанью и Мгой пустят дополнительные электрички.

Фото: pixabay.com