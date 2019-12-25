Между Петербургом, Пупышево, Любанью и Мгой пустят дополнительные электрички

Пригородные поезда начнут курсировать с 24 апреля.

С 24 апреля на Московском и Северном направлениях Октябрьской железной дороги начнут курсировать дополнительные электрички. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Пригородные поезда будут курсировать из Петербурга в Любань и Пупышево по субботам. В этот же день недели пассажиры смогут приехать в город на Неве из Любани, Пупышево и Мги.

Кроме того, по выходным будет ездить дополнительный поезд между Пупышево и Обухово. Подробнее с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и на сайте компании.

Ранее мы писали, что в майские праздники между Петербургом и Москвой запустят дополнительный поезд.

Фото: pixabay.com