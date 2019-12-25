В майские праздники между Петербургом и Москвой запустят дополнительный поезд

Состав будет курсировать 30 апреля, 1,3, 7, 9 и 10 мая.

В период майских праздников между Петербургом и Москвой запустят дополнительный двухэтажный поезд. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "РЖД".

Поезд будет курсировать между двумя столицами 30 апреля, 1,3, 7, 9 и 10 мая. Из Петербурга состав будет отправляться в 09:20, прибывая в Москву в 17:30. В обратный путь он будет ехать в 10:53 с прибытием в город на Неве в 18:25.

Поезд состоит из купейных вагонов. Один из них оборудован для маломобильных пассажиров. 1,3 и 9 мая добавят еще вагон "СВ". Стоимость билетов начинается от 1599 рублей.

Ранее мы писали, что поезд Калининград – Санкт-Петербург начинает курсировать в два раза чаще.

Фото: rzd.ru