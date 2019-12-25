Первый день мая в Ленобласти пройдет без осадков

Ночью возможны заморозки.

В пятницу, 1 мая, на территории Ленинградской области не ожидается осадков, но в некоторых районах может резко похолодать. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ.

Ночью столбик термометра покажет от 0 до -5 градусов. Порывы переменного ветра будут незначительным, от 0 до 5 м/с.

Днем температура возрастет от +7 до +12 градусов. Ветер с порывами 4-9 м/с обретет восточное и юго-восточное направление.

Атмосферное давление не будет меняться.

Ранее мы рассказали о том, что в трех районах Ленобласти проходят субботники ко Дню Победы.

Фото: Pixabay