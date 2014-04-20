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Первый день Фестиваля ледоколов прошел в Петербурге
Сегодня, 18:58
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Первый день Фестиваля ледоколов прошел в Петербурге

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Фестиваль стал уже восьмым по счету.

Первый день Фестиваля ледоколов прошел в Петербурге в субботу, 1 мая. Он стал уже восьмым по счету. На набережной лейтенанта Шмидта находятся корабли "Иван Крузенштерн", "Капитан Николаев" и "Капитан Зарубин". На борту каждого судна теперь проводят экскурсии.

Петербуржцы смогут увидеть вальс буксиров, попасть на ледоколы, а также посмотреть на флешмоб гидроциклистов. Сами экскурсии стартовали сегодня и будут продолжаться в течение завтрашнего дня. Программа праздника – по ссылке.

Первый Фестиваль ледоколов в Петербурге прошел в 2014 году по инициативе сотрудников музея "Красин".

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, фестиваль ледоколов
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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