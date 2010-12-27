С 1 апреля "Чижик" перестал быть бесплатным

Стоимость проезда составит 40 рублей.

С первого дня апреля "Чижик", выполняющий маршрут в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, стал платным. Инвесторы проекта не стали изобретать особенные тарифы для частного трамвая.

Известно, что в вагонах общественного транспорта уже поставили валидаторы. Также появились и автоматы по продажи билетов, один в первой секции, а другой в последней. Стоимость проезда составит 40 рублей. Оплатить проезд можно будет как наличными, так и с помощью "Подорожника", банковской карты с системой Mastercard PayPass, Visa payWave. Принимается оплата и по карте МИР.

Стоит отметить, что в "Чижике" останутся все действующие льготы и штрафы. Контролеры тоже останутся. Они будут следить за оплатой проезда с помощью датчиков около дверей. Новая система может подсчитать количество пассажиров, оплативших проезд.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что около "Лахта-центра" появится переход с лифтом.