Около "Лахта-центра" появится переход с лифтом

Информацию разместили на сейте госзакупок.

Около "Лахта-центра" и ЖК "Новая Охта" появятся два новых подземных перехода. Данная информация была размещена на сайте госзакупок. Также известно, что стоимость новых инженерных решений обойдется городскому бюджету в 39 млн рублей на Лахте и в 13,7 млн рублей на Охте.

На данный момент, "Дирекция транспортного строительства" объявила конкурс на разработку проектной документации. Также объявлены конкурсы на проведение инженерных изысканий. Общая сумма составит 52,7 млн рублей. Окончательное решение будет принято после подведения итогов конкурсов 27 и 28 апреля.

Стоит отметить, что около "Лахта-центра" переход хотят сделать под ж/д путями. По проекту предусмотрен лифт грузоподъемностью не менее 400 кг.