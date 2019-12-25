На данный момент на дорогах города используют экспериментальную версию, в производство должен пойти более компактный вариант.

Первый беспилотный автомобиль испытали в Петербурге. Первый беспилотник принадлежит местному стартапу "НПО Старлайн". Система установлена в лифтбек "Шкода".

На данный момент на дорогах города используют экспериментальную версию, в производство должен пойти более компактный вариант. Еще ранее была завершена сертификация беспилотника, которая позволила использовать его на дорогах общего пользования.

Автомобиль уже проехал по Лесному и Большому Сампсониевскому проспектам Петербурга. Робомобиль может распознавать знаки, светофор и дорожную разметку.

В России создали дрон-дальнобойщик.