Первый арктический туристский маршрут разработают в Петербурге

Разработка маршрута ведется в рамках специального городского проекта по созданию конкурентоспособных арктических туристских продуктов.

В пятницу, 27 ноября, губернатор Александр Беглов рассказал, что в Петербурге разрабатывают первый арктический туристический маршрут с участием регионов российской Арктической зоны. Об этом сообщили в Смольном.

Петербург старается принимать активное участие в развитии и продвижении отраслей, которые имеют первостепенное значение для Арктики. А туризм в этом регионе занимает особое место, ведь благодаря нему развивается инфраструктура и Петербурга в частности. По мнению Беглова, именно Северная столица должна стать для туристов место, откуда начинаются туры в Арктику.

Первый маршрут пройдет по историческим местам из Петербурга в Карелию, далее – в Архангельскую область. По планам запустить тур уже весной-летом 2021 года.

Ранее мы писали, что Петербург может стать координирующим центром освоения Арктики.

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