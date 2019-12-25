Смольный: Петербург может стать координирующим центром освоения Арктики

Президент России утвердил стратегию развития Арктики до 2035 года.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что в утвержденной стратегии развития Арктики и обеспечения национальной безопасности до 2035 года были учтены предложения Петербурга, рассказали в Смольном.

Так, учли предложения Северной столице по интеграции научных и образовательных организаций в научно-образовательные центры в Арктике; реализации петербургскими образовательными учреждениями программ и планов по подготовке кадров по направлениям, востребованным на рынке труда в регионах Крайнего Севера; развитию арктического туризма и системы профориентации учащихся для привлечения их на работу в Арктику.

Несколько проектов стратегии уже реализуются в Петербурге.

Ранее мы писали, что в Петербурге достроили атомный ледокол "Арктика".

Фото: ОСК