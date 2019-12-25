В Петербурге достроили атомный ледокол "Арктика"

Петербургские верфи планируют построить еще четыре ледокола.

В среду, 21 октября, стало известно, что в Петербурге завершили строительство атомного ледокола "Арктика", сообщили в Смольном.

Губернатор отметили, что в планах построить еще четыре ледокола: "Сибирь", "Урал", "Чукотка", "Якутия". На верфях разрабатывают и строят ледоколы нового поколения, которые могут обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Также создаются аварийно-спасательные и вспомогательные суда. В Северной столице проходит обучение судовых команд.

Ранее мы писали, что Петербург готов стать транспортным хабом для перевозок по Северному морскому пути.

Фото: Piter.TV