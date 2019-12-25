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В Петербурге достроили атомный ледокол "Арктика"
Сегодня, 17:52
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smirenny

В Петербурге достроили атомный ледокол "Арктика"

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Петербургские верфи планируют построить еще четыре ледокола.

В среду, 21 октября, стало известно, что в Петербурге завершили строительство атомного ледокола "Арктика", сообщили в Смольном. 

Губернатор отметили, что в планах построить еще четыре ледокола: "Сибирь", "Урал", "Чукотка", "Якутия". На верфях разрабатывают и строят ледоколы нового поколения, которые могут обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Также создаются аварийно-спасательные и вспомогательные суда. В Северной столице проходит обучение судовых команд.  

Ранее мы писали, что Петербург готов стать транспортным хабом для перевозок по Северному морскому пути.

Фото: Piter.TV

Теги: атомный ледокол арктика, строительство атомного ледокола
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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