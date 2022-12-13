Первый аграрный класс открылся в Ленобласти

В агроклассе уже начали учиться дети из 5 и 6 класса.

Класс с углубленным изучением сельскохозяйственного производства открыт на базе Отрадненской средней школы поселка Плодовое Приозерского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Образовательной и практической базой для школьников станут Мичуринский многопрофильный техникум и молочное племенное хозяйство "Первомайский", где уже прошло первое занятие. Цели проекта – профориентация школьников.

В агроклассе уже начали учиться дети из 5 и 6 класса. Программа рассчитана на 5 лет. Дети познакомятся с основными направлениями сельского производства – животноводство, растениеводство, механизация. Также школьники будут посещать с экскурсиями племенной завод "Первомайский", Пискаревский молочный завод, Кировский тракторный завод, аграрный и ветеринарный университеты.

В Ленобласти в 2022 году сельхозпроизводство выросло на 2,7%.

Фото: администрация Ленобласти