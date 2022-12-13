В Ленобласти в 2022 году сельхозпроизводство выросло на 2,7%

Общий объем выпуска пищевой и сельскохозяйственной продукции в 2022 году составил 118,6 млрд рублей.

Рост производства продукции сельского хозяйства в Ленобласти в 2022 году составил 2,7%. Итоги работы АПК региона опубликовал Петростат, сообщили в региональной администрации.

Общий объем выпуска пищевой и сельскохозяйственной продукции в 2022 году составил 118,6 млрд рублей, из них в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 97 млрд рублей (102,5% к 2021 году).

Молока произведено на 3,4% больше, чем в 2021 году – 680,4 тыс. тонн, мяса – на 2,4% больше (372,7 тыс. тонн), яиц – на 1,7% больше (3,5 млрд штук). Производство зерновых культур увеличилось на 15,5%, картофеля – 14,1%, овощей – 7,2%.

Из готовой пищевой продукции объем производства колбасных изделий увеличен на 46%, сливочного масла – 41%, кондитерских изделий – 21%, сыров и творога – на 16%.

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