Первый Петербургский экспортный форум "Сделано в России" пройдет 27 апреля

Мероприятие станет площадкой для прямого диалога предпринимателей и власти.

В Санкт-Петербурге 27 апреля в историческом парке "Россия — моя история" состоится Первый Петербургский экспортный форум "Сделано в России". О предстоящем событии сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своих социальных сетях.

Участники форума обсудят актуальные вопросы, стоящие перед экспортерами. В программе заявлены темы новых логистических маршрутов и субсидирования перевозок, а также особенности международных расчетов в 2026 году. Отдельное внимание планируют уделить применению искусственного интеллекта в экспортных сделках и перспективам выхода на рынки Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока.

Кроме того, эксперты затронут вопросы таможенного регулирования, взаимодействия с зарубежными представительствами и стратегии продвижения национального бренда "Сделано в России". Вице-губернатор отметил, что сегодня перед отечественными экспортерами возникают новые вызовы: трансформируется география поставок, усложняются логистические цепочки и финансовые расчеты, а также растет потребность в оперативном внедрении цифровых инструментов. По его словам, форум призван стать площадкой для открытого диалога и выработки конкретных решений.