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Первый Кадетский бал состоится в Петербурге
Сегодня, 9:35
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Первый Кадетский бал состоится в Петербурге

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Для участия были приглашены дети, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях кадетской направленности.

Первый кадетский бал в Петербурге соберёт в Екатерининском зале Таврического дворца около 700 учеников общеобразовательных учреждений кадетской направленности из 16 районов города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов бала.

До этого подобные мероприятия проходили только в Москве. Сегодня в Таврическом дворце соберутся около 700 человек, это 350 пар из 16 районов города. Для участия были приглашены дети, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях кадетской направленности — лучшие из лучших, причём не только в хореографии, но и во всех остальных аспектах кадетской жизни.
В мероприятии примут участие учащиеся 51 общеобразовательной организации кадетской направленности Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что фестиваль Dance Open в Петербурге откроет пермский балет "Ярославна".

Фото: ВКонтакте / Международный Благотворительный Кадетский Бал (Станислава Косарева)

Теги: кадетский бал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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