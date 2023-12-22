Первый Кадетский бал состоится в Петербурге

Для участия были приглашены дети, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях кадетской направленности.

Первый кадетский бал в Петербурге соберёт в Екатерининском зале Таврического дворца около 700 учеников общеобразовательных учреждений кадетской направленности из 16 районов города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов бала.

До этого подобные мероприятия проходили только в Москве. Сегодня в Таврическом дворце соберутся около 700 человек, это 350 пар из 16 районов города. Для участия были приглашены дети, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях кадетской направленности — лучшие из лучших, причём не только в хореографии, но и во всех остальных аспектах кадетской жизни.

В мероприятии примут участие учащиеся 51 общеобразовательной организации кадетской направленности Петербурга.

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Фото: ВКонтакте / Международный Благотворительный Кадетский Бал (Станислава Косарева)