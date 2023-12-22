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Фестиваль Dance Open в Петербурге откроет пермский балет "Ярославна"

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XXIII сезон фестиваля предложит зрителям насыщенную программу.

Международный фестиваль балета Dance Open состоится с 9 по 19 апреля в Александринском театре Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по культуре.

XXIII сезон фестиваля предложит зрителям насыщенную программу. В этом году свои работы представят выдающиеся постановщики из Китая, Аргентины, Африки. Также выступят российские мастера сцены, работающие в Перми и Екатеринбурге. Фестиваль откроется премьерой исторического спектакля "Ярославна", созданного по мотивам древнерусского эпоса "Слово о полку Игореве". Отмечается, что это будет новое авангардное переосмысление хрестоматийного сюжета.

Автором версии XXI века выступил Алексей Мирошниченко – главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета. Зрители увидят яркую, захватывающую историю, рассказанную удивительным языком танца.

Ранее мы сообщили о том, что "Небесные бродяги" проведут фестиваль "Сны наяву".

Видео: Teegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Теги: балет, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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