Первых призывников из Петербурга отправили к местам службы

Сначала молодые люди должны выучить устав, дать присягу, пройти "курс молодого бойца" и улучшить свою физическую форму.

Осенний призыв в Петербурге стартовал 1 октября. Во вторник, 17 октября, первые срочники были отправлены к местам службы. Их провожали из сборного пункта военкомата на Загородном проспекте. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Сначала молодые люди должны выучить устав, дать присягу, пройти "курс молодого бойца" и улучшить свою физическую форму, а после юноши поедут из учебной части в другие подразделения армии.

Это один из последних призывов, который осуществляет призыв граждан до 27 лет, со следующего года будет призыв до 30 лет. Олег Мазурин, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата в Петербурге

Ранее на Piter.TV: "горячую линию" для призывников запустят в Петербурге с 17 октября.

Фото: Piter.TV