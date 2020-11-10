Первые восемь самолетов с российскими миротворцами вылетели в Карабах

В основе миротворческого контингента - подразделения ЦВО.

Первые восемь самолетов Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Известно, что самолёты вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный.

На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения. цитата из сообщения Минобороны

Помимо миротворцев самолёты везут бронетранспортёры и материальные средства.

В основе миротворческого контингента - подразделения ЦВО. Всего будет задействовано 1 960 военных. Из техники - 90 бронетранспортеров и 380 единиц техники. Командрование миротворческой миссии будет расположено в карабахской столице — Степанакерте. Наблюдательные посты оборудуют вдоль линии соприкосновения в Карабахе, а также вдоль Лачинского коридора.

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Видео: Telegram / Военный обозреватель