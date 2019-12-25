В Турции поздравили Баку с победой "на поле боя и за столом переговоров"

Мевлют Чавушоглу прокомментировал заключенное между Баку и Ереваном соглашение.

В Турции поздравили Азербайджан с победой "на поле боя и за столом переговоров". Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил глава внешнеполитического ведомства Анкары. Чиновник таким образом прокомментировал соглашение, достигнутое с Арменией при участии России. Документ говорит о прекращении огня в Нагорном Карабахе, а также завершении всех боевых действий в регионе.

Азербайджан добился значительных успехов на поле боя и за столом переговоров. Я искренне поздравляю вас с этим счастливым достижением Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

В Анкаре заметили, что Турция продолжает быть единым народом с азербайджанскими братьями.

Напомним, что соглашение Баку и Еревана озвучено президентом России. Стороны останавливаются на занятых позициях, а также обмениваются военнопленными. На территории Нагорного Карабаха будут размещены российские миротворцы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян написал о том, что заключенное соглашение стало для него крайне тяжелым решением.

О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан.

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