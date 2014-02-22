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Первые уроки по финансовой грамотности прослушали 15 тысяч студентов Ленобласти
Сегодня, 17:58
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Первые уроки по финансовой грамотности прослушали 15 тысяч студентов Ленобласти

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Занятия по финансовой безопасности начались в 25-ти образовательных учреждениях региона.

Комитет общего и профессионального образования Ленобласти при поддержке представителя банковской сферы провел в образовательных учреждениях региона первые занятия из цикла вебинаров по развитию финансовой грамотности среди населения. Аудиторией первых уроков стали 15 тысяч студентов и сотрудников 25-ти образовательных учреждений. Всего месяц финансовой грамотности будет включать в себя восемь вебинаров. 

Основными темами курса станут: виды мошенничества и способы противодействия им, методы социальной инженерии, перспективы цифрового паспорта и цифровых валют. Умение ориентироваться в цифровом финансовом мире организаторы называют ключевым навыком ближайшего будущего. 

Ранее Правительство Ленобласти разработало программу финансового ликбеза для всех слоев населения. 

Фото: Pixabay

Теги: ленобласть, образование, обучение, финансовая безопасность, финансовая грамотность
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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