Правительство Ленобласти разработало программу финансового ликбеза

Ленинградцев научат ценить и правильно расходовать свои деньги.

Правительство Ленобласти 17 мая утвердило региональную программу повышения финансовой грамотности сроком на три года. Всех жителей области от мала до велика планируется обучить финансово грамотному поведению и ответственности за личные денежные средства в формате открытых уроков, онлайн-тренингов и вебинаров, различных курсов, лекций, игр и викторин. Постановление опубликовано на сайте Правительства области.

К росту индекса финансовой грамотности населения, по мнению создателей программы, приведет способность противостоять действиям мошенников, умение инвестировать и искусство избегать ненужных кредитов. Эти навыки участникам программы будут прививать исполнители программы, среди которых значатся: Комитет финансов Ленинградской области, Комитет по культуре и туризму, Санкт-Петербургский филиал "Высшей школы экономики", Комитет по молодежной политике, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Комитет по труду и занятости населения, Комитет по физической культуре и спорту и другие организации.

Целевой группой указываются руководители, педагогические работники, воспитанники образовательных организаций всех уровней; взрослое население по направлению органов службы занятости населения; социально уязвимые слои населения: пенсионеры, инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; представители субъектов малого и среднего предпринимательства.

В перечне мероприятий: проведение профильных смен по финансовой грамотности очно и онлайн в оздоровительных лагерях, реализация онлайн-проекта "Инвестиционная грамотность", участие в вебинарах в рамках Международной недели инвесторов (для взрослого населения, трудовых коллективов, студентов вузов, колледжей), реализация онлайн-проекта "Финансовая грамотность для старшего возраста", организация работы по обучению финансовой грамотности воспитанников дошкольных образовательных организаций Ленинградской области и так далее.

Между тем, покупательная способность россиян упала до рекордно низкого уровня за 10 лет.