Первые социальные выплаты медицинским работникам первичного звена направят в феврале

Татьяна Голикова рассказала о том, что направлением средств занимается Соцфонд.

Первые социальные выплаты медицинским работникам первичного звена правительство будут направлены уже в феврале 2023 года за январь текущего года. Соответствующее заявление в ходе оперативного заседания с кабинетом министров сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Чиновница пояснила, что вопросом занимается Социальный фонд страны.

Первые социальные выплаты за январь будут произведены в феврале 2023 года. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова рассказала о деталях единого пособия семьям с детьми.

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Фото и видео: Правительство России