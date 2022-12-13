Первые социальные выплаты медицинским работникам первичного звена направят в феврале

Первые социальные выплаты медицинским работникам первичного звена правительство будут направлены уже в феврале 2023 года за январь текущего года. Соответствующее заявление в ходе оперативного заседания с кабинетом министров сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Чиновница пояснила, что вопросом занимается Социальный фонд страны.
Первые социальные выплаты за январь будут произведены в феврале 2023 года.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Голикова рассказала о деталях единого пособия семьям с детьми.
Фото и видео: Правительство России
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