Его размер будет дифференцирован в зависимости от финансового положения семьи.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о деталях единого пособия семьям с детьми. Об этом она заявила на оперативном совещании правительства.

Пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума. Его размер будет дифференцирован в зависимости от финансового положения семьи и составит 50, 75 или 100% детского прожиточного минимума в регионе – от 7 до 14 тысяч рублей в месяц.

Голикова добавила, что размер выплат беременным будет увеличен до 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по России он составит до 16 тыс. рублей в месяц. Первые выплаты поступят уже во второй половине января.

Ранее мы сообщали, что с 1 января вводится единое пособие на детей и для беременных женщин.

Видео: Правительство России