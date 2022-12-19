С 1 января вводится единое пособие на детей и для беременных женщин

По словам Мишустина, поддержку получат родители, которые воспитывают порядка 10 млн детей.

С 1 января 2023 года в России вводится единое пособие на детей и для беременных женщин. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Новое пособие объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. К ним относятся выплаты, которые должны предоставлять семьям с рожденными либо усыновленными детьми до 3 лет, а также на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. В каждом случае средства будут предоставляться адресно, с учетом индивидуального положения.

Поддержку получат родители, которые воспитывают порядка 10 млн детей. Михаил Мишустин, премьер-министр России

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