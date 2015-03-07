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Правительство выделило дотации регионам на компенсацию по инвестиционным вычетам

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Средства получат 19 регионов страны.

Правительство выделило дотации регионам на компенсацию по инвестиционным вычетам. Об этом заявил премьер-минист РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Средства получат 19 регионов страны. Всего на частичную компенсацию по инвестиционным вычетам будет выделено почти 3 млрд рублей. Также на федеральную помощь могут рассчитывать регионы, которые успешно внедрили комплекс мероприятий по совершенствованию привлекательности своих территорий для капиталовложений. 

Ранее Мишустин поручил внести в кабмин документы для обновления льготных ипотечных программ.

Видео: Правительство России

Теги: дотации, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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