Мишустин поручил внести в кабмин документы для обновления льготных ипотечных программ

Глава кабмина РФ рассказал о том, что условия будут изменены с начала 2023 года.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил внести в кабинет министров документы для обновления льготных ипотечных программ. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на заседании с коллегами. Он пояснил, что правки должны быть сделаны до 20 декабря. Речь идет о программах, которые заработают с начала 2023 года. Дополнительно чиновники расширят доступ граждан к семейной ипотеке. Жители новых регионов, недавно присоединившихся к составу РФ, будут получать льготные кредиты на жилье в новостройках.

В короткие сроки предстоит обеспечить выполнение инициативы главы государства по продлению льготной ипотеки по всей России до 1 июля 2024 года, соответственно, по ставке до 8% годовых. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин пояснил, что просит министерство по финансам в срок до 20 декабря внести все нормативные документы в правительство для рассмотрения, чтобы новые условия стали действовать уже с Нового года.

Правительство скорректирует планы развития ОПК и параметры гособоронзаказа.

Фото и видео: Правительство России