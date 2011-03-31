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Правительство скорректирует планы развития ОПК и параметры гособоронзаказа

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Глава кабмина РФ рассказал о поручении российского лидера по направлению.

Российское правительство скорректирует планы развития ОПК (оборонно-промышленного сектора) экономики и параметры государственного оборонного заказа. Соответствующее заявление на заседании кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник отметил, что планы по обновлению будут вестись в ускоренном режиме. Эксперт добавил, что сейчас России необходимо запустить дополнительные разработки в сфере робототехники, авиационных беспилотных аппаратов.

По поручению президента мы ускорим обновление планов развития основных отраслей экономики. Также надо скорректировать их в отношении оборонно-промышленного комплекса и в целом параметры гособоронзаказа.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов.

Фото и видео: Правительство России

Теги: гособоронзаказ, кабмин, михаил мишустин, опк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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