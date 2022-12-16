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Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов

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Михаил Мишустин рассказал о помощи регионам.

Российское правительство подготовит механизм опережающего финансирования для субъектов страны для создания  там важных объектов инфраструктуры. Соответствующее заявление руководитель кабинета министров сделал на оперативном заседании с коллегами. Чиновник пояснил, что считает данную задачей важной, так как многие регионы РФ готовы вести эти инфраструктурные объекты раньше заявленных сроков.

И для них по поручению президента подготовим механизм опережающего финансирования, чтобы такие российские субъекты могли получить ресурсы, которые запланированы на последующие годы, быстрее закончить работы.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Председатель кабмина РФ напомнил об инициативе главы государства по увеличению инфраструктурные бюджетных кредитов.

Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, михаил мишустин, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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