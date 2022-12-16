Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов

Российское правительство подготовит механизм опережающего финансирования для субъектов страны для создания там важных объектов инфраструктуры. Соответствующее заявление руководитель кабинета министров сделал на оперативном заседании с коллегами. Чиновник пояснил, что считает данную задачей важной, так как многие регионы РФ готовы вести эти инфраструктурные объекты раньше заявленных сроков.
И для них по поручению президента подготовим механизм опережающего финансирования, чтобы такие российские субъекты могли получить ресурсы, которые запланированы на последующие годы, быстрее закончить работы.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Председатель кабмина РФ напомнил об инициативе главы государства по увеличению инфраструктурные бюджетных кредитов.
Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры.
Фото и видео: Правительство России
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