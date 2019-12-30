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Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Сегодня, 13:18
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lesjasap

Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

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Рейтинг действий президента не изменился.

Первые шаги Михаила Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян. Об этом заявили эксперты из аналитического "Левада-центра".

Рейтинг одобрения деятельности президента не изменился по сравнению с концом 2019 года. К Путину с одобрением относятся 68: жителей страны, а негативно - 31% граждан. Около 52% россиян считают, что Россия придерживается правильного политического курса. Это максимальный показатель с января 2018 года. Противоположное мнение высказывают 39% опрошенных.

Ранее Piter.tv писал о том, что Мишустин распорядился закрыть границы на Дальнем Востоке.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

Теги: михаил мишустин, опрос, премьер-министр
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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