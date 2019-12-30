Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

Рейтинг действий президента не изменился.

Первые шаги Михаила Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян. Об этом заявили эксперты из аналитического "Левада-центра".

Рейтинг одобрения деятельности президента не изменился по сравнению с концом 2019 года. К Путину с одобрением относятся 68: жителей страны, а негативно - 31% граждан. Около 52% россиян считают, что Россия придерживается правильного политического курса. Это максимальный показатель с января 2018 года. Противоположное мнение высказывают 39% опрошенных.

Ранее Piter.tv писал о том, что Мишустин распорядился закрыть границы на Дальнем Востоке.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/