Гонорар писательницы "будет направлен на помощь людям, которые сильнее всего пострадали от коронавируса".

В среду, 17 июня, стало известно о том, что первые главы новой книги Джоан Роулинг "Икабог" появились на русском языке. Об этом сообщила пресс-служба издательской группы "Азбука-Аттикус".

Фанаты работ Роулинг смогут прочесть неизданные сказки на официальном сайте писательницы.

Каждый будний день — с понедельника по пятницу — будет публиковаться новый фрагмент сказки, последняя глава появится 31 июля издательская группа "Азбука-Аттикус".

Роулинг отметила, что вырученный гонорар она пожертвует людям, которые оказались в трудной ситуации из-за пандемии COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что названы самые популярные книги у вышедших из самоизоляции москвичей.

Фото: J. K. Rowling/jkrowling.com