Наибольшей популярностью пользовались книги детективного жанра.

Названы самые популярные книги у вышедших из самоизоляции москвичей. О том, какие произведения брали жители столицы в первый день работы библиотек, рассказали в библиотеке имена А. Н. Толстого. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва".

Выяснилось, что наибольшей популярностью пользовались книги детективного жанра — Агата Кристи, Ю Нёсбе, Мишель Бюсси. Москвичи активно брали книги с лёгким сюжетом, а также комедии.

В Российской государственной библиотеке рассказали, что больше всего жители столицы просили научную литературу. В основном это студенты, которые готовили свои курсовые, дипломы и монографии.

Ранее в Британии скончался известный уличный кот Боб.