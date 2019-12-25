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Названы самые популярные книги у вышедших из самоизоляции москвичей
Сегодня, 10:18
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matveyvn

Названы самые популярные книги у вышедших из самоизоляции москвичей

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Наибольшей популярностью пользовались книги детективного жанра.

Названы самые популярные книги у вышедших из самоизоляции москвичей. О том, какие произведения брали жители столицы в первый день работы библиотек, рассказали в библиотеке имена А. Н. Толстого. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва".

Выяснилось, что наибольшей популярностью пользовались книги детективного жанра — Агата Кристи, Ю Нёсбе, Мишель Бюсси. Москвичи активно брали книги с лёгким сюжетом, а также комедии.

В Российской государственной библиотеке рассказали, что больше всего жители столицы просили научную литературу. В основном это студенты, которые готовили свои курсовые, дипломы и монографии.

Ранее в Британии скончался известный уличный кот Боб.

Теги: библиотека, детективы, книги, литература
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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