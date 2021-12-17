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Первые гидроцилиндры для Биржевого моста изготовили на Обуховском заводе
Сегодня, 19:38
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Первые гидроцилиндры для Биржевого моста изготовили на Обуховском заводе

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Всего к концу мая будет изготовлено 8 гидроцилиндров диаметром 320 мм.

В понедельник, 11 апреля, стало известно, что Обуховский завод изготовил и передал для установки первые четыре гидроцилиндра для механизмов разводного пролета Биржевого моста. 

Завод получил льготные займы на закупку оборудования для выпуска деталей от Фонда развития промышленности Петербурга. Ранее в конструкции моста использовали немецкое оборудование. Всего к концу мая будет изготовлено 8 гидроцилиндров диаметром 320 мм.

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Фото: Piter.tv 
 

Теги: биржевой мост, импортозамещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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