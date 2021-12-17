Первые гидроцилиндры для Биржевого моста изготовили на Обуховском заводе

Всего к концу мая будет изготовлено 8 гидроцилиндров диаметром 320 мм.

В понедельник, 11 апреля, стало известно, что Обуховский завод изготовил и передал для установки первые четыре гидроцилиндра для механизмов разводного пролета Биржевого моста.

Завод получил льготные займы на закупку оборудования для выпуска деталей от Фонда развития промышленности Петербурга. Ранее в конструкции моста использовали немецкое оборудование. Всего к концу мая будет изготовлено 8 гидроцилиндров диаметром 320 мм.

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Фото: Piter.tv

