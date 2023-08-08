Вице-премьер РФ рассказал о работе в ДНР, ДНР, Херсонщине и Запорожье.

Первые восемь многоквартирных домов российские специалисты начали строить по программе льготной ипотеки в новых регионах страны. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и Гуланской народных республиках. Соответствующей информацией с главой государства Владимиром Путиным поделился вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на профильном совещании, посвященном вопросу развития строительной отрасли страны.

У нас стало строиться коммерческое жилье на новых территория... Застройщики только получили разрешение на строительство. Первые уже восемь домов у нас в работе. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Напомним, что в апреле 2023 года Марат Хуснуллин сообщал о начале строительства жилья под льготную ипотеку в 2% на площадках в новых регионах.

Первые дома начали строить по программе льготной ипотеки в новых регионах.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live