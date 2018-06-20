В Петербурге высадят 12 тысяч молодых деревьев

Сейчас особенно недостаток зелени ощутим в исторических районах Петербурга.

В Петербурге начали высаживать молодые деревья. В сквере на Биржевом проезде посадят 350 кустов кизильника и барбариса. В Александровском саду появятся молодые липы, на улице Демьяна Бедного – туи, на бульваре набережной Мартынова – ивы, в Полюстровском парке – ели. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

С апреля по май в городе на Неве высадят более ста тысяч кустарников и 5580 деревьев. Особое внимание в этом году уделили бульвару на улице Кораблестроителей. От Наличной до улицы Нахимова высадят сто молодых лип, в сквере на Типанова появятся 213 кленов самых разных пород и еще 77 на Богатырском проспекте.

Особенно недостаток зелени ощутим в исторических районах Петербурга. Именно поэтому весной Михайловский сквер на площади Искусств пополнится двадцатью каштанами, липами и кленами.

Всего в 2019 году будет высажено около 12 тысяч деревьев, что на треть больше, чем в 2017 году, и в три раза больше, чем в 2016 году.

Ранее на Piter.TV: В Колпинском районе за месяц высадят около 250 тысяч цветов.

Фото: пресс-служба Смольного